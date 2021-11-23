بمشاركة عدد من الإدارات الحكومية.. بلدية تربة حائل تطلق مبادرة "لنجعلها خضراء"

قامت بلدية تربة حائل أمس الاثنين 17/04/1443هـ بإطلاق مبادرة "لنجعلها خضراء" بمشاركة عدد من الإدارات الحكومية، وذلك تزامناً مع مبادرة "السعودية الخضراء"، ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" اللتين أطلقهما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح رئيس بلدية تربة حائل سعد بن عبدالرحمن الشبرمي بأن جهود البلدية مستمرة، وستكون على مراحل للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وحماية البيئة، وتنمية وتعزيز الوعي البيئي للمحافظة على البيئة إيمانا بضرورة المساهمة في الجهود الوطنية التي تعزز حماية البيئة.

وأشار "الشبرمي" إلى أن بلدية تربة حائل وصلت للرقم (8500) شجرة خلال الثلاثة أعوام الماضية، مؤكداً المضي قدماً لتحقيق أرقام أكبر باذن الله، حيث تم زراعة أنواع من الأشجار التي تتلاءم مع طبيعة المنطقة وأجوائها وتم اختيار نوعيات من الأشجار المزهرة ودائمة الخضرة على مدار العام.