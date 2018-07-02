"مطار المؤسس" يُكَرّم الموظفين والقطاعات المساهمة في إنجاح موسم العمرة

"نور": استقبلنا وودعنا أكثر من 9 ملايين معتمر خلال 9 أشهر عبر 30 ألف رحلة

كرّمت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي "المؤسس"، اليوم الاثنين، منسوبي المطار والجهات الحكومية التي أسهمت في تنفيذ الخطة التشغيلية لموسم العمرة للعام الجاري 1439هـ، بحضور مدير عام المطار ومديري الإدارات الحكومية.

وأشار مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، في كلمته خلال الحفل، إلى ما تَحقق من نتائج إيجابية وكفاءة تشغيلية ونجاح مميز، تَمَثّل في استقبال وتوديع المطار لأكثر من 9 ملايين معتمر خلال الأشهر التسعة الماضية، والذين تم نقلهم عبر 30 ألف رحلة جوية.

ولفت "نور" إلى أن ذروة تشغيل مغادرة المعتمرين كانت خلال العشر الأواخر من رمضان، وإجازة عيد الفطر المبارك؛ حيث سجل اليوم الثالث من شهر شوال مغادرة أكثر من 98 ألف مسافر عبر كامل صالات المطار؛ وهو ما يمثل كثافة تشغيل عالية للغاية، وتزامن ذلك أيضاً مع انطلاق التشغيل التجريبي للمطار الجديد (الصالة رقم 1) في منتصف شهر رمضان المبارك؛ حيث ساهمت جميع القطاعات الحكومية والخاصة في إنجاح التشغيل التجريبي، وتحقيق الانتقال السلس لعدد من الرحلات الجوية إلى صالة السفر الجديدة.

وأضاف: سجلت الإحصاءات الرسمية حتى يوم أمس، تشغيل 124 رحلة جوية في الصالة الجديدة، وبلغ عدد المسافرين أكثر من 13 ألف راكب ولله الحمد، وتم إنهاء إجراءات مغادرتهم بكل يُسر وسهولة؛ نظير الجهود الكبيرة للقطاعات الحكومية والإدارات التشغيلية بالمطار، وتواجدهم على مدار الساعة، وحرصهم على تذليل كل الصعوبات، إلى جانب الانضباط العالي في مواعيد إقلاع ووصول الرحلات.

وتابع: هذا النجاح تحقق برغم النمو الكبير في عدد المعتمرين لهذا العام، والذي مثّل تحدياً من الجانب التشغيلي، في ظل الطاقة الاستيعابية المحدودة للمطار في الوقت الحالي؛ إلا أن تعاون فريق العمل من أبناء الوطن المخلصين ساهَمَ في تجاوز تلك التحديات بكل اقتدار ولله الحمد.

وأشار إلى أن المطار سيشهد نقلةً نوعيةً بعد التشغيل الكلي للصالة الجديدة، تتمثل في تقديم خدمات أفضل على نحو يتماشى مع اهتمام القيادة الرشيدة بقطاعيْ الطيران المدني والحج والعمرة؛ حيث وضعتهما ضِمن القطاعات الرئيسية المستهدفة بالتخصيص في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030؛ لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة ومستقبل مزدهر للوطن وأبنائه.

وفي ختام كلمته، قدّم "نور" شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- وإلى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، على دعمهما الدائم لمطار المؤسس؛ معرباً عن تقديره للدعم غير المحدود من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم التميمي، الذي وفّر كل الإمكانات للنجاح خلال هذا الموسم الاستثنائي.