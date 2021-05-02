تدابير وإجراءات "كورونا" تغلق 11 منشأة ومستودعاً مخالفاً بمكة

الفرق الرقابية تنفذ 237 جولة رقابية مكثفة على الأسواق والمراكز التجارية

أغلقت وكالة البلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 11 منشأة ومستودعاً مخالفاً غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.



وقامت الفرق الرقابية في بلدية العزيزية الفرعية، بتنفيذ 237 جولة رقابية مكثفة على الأسواق والمراكز التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والالتزام بالبروتوكولات التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأسفرت الجولات عن إغلاق 9 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية، ومصادرة 187 كجم من الفواكه والخضروات كانت لدى الباعة الجائلين على الطرق، وتم تسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من صلاحيتها.



من جانب آخر أغلقت بلدية العمرة الفرعية مستودعاً مخالفاً وغير مرخص ضمن نطاق البلدية، يتم بداخلة تخزين الأرز ويفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.



بدورها نفذت بلدية الشرائع الفرعية وبمشاركة والإدارة العامة للنظافة حملات رقابية على الباعة الجائلين المخالفين بحراج الخردة بالمعيصم، وأسفرت عن إغلاق منشأتين غير ملتزمتين بالإجراءات الاحترازية، ومصادرة (طن) من الأثاث المنزلي وعدد من البضائع المستعملة التي كانت بحوزة الباعة الجائلين المخالفين.



وفي سياق متصل واصلت بلدية المسفلة الفرعية حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين بحي كدي والنكاسة، وأسفرت عن مصادرة 36 عبوة من مياه زمزم مجهولة المصدر، إضافةً إلى مصادرة 50 كجم من الخضار والفواكه، سلمت بعد التأكد من صلاحيتها لجميعة البر.



وأكدَّت أمانة العاصمة المقدسة سعيها إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها البلديات الفرعية على الباعة الجائلين والمحلات التجارية والمتعلقة بالصحة العامة؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية المطلوبة والتزام جميع المنشآت الغذائية والتجارية بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ودعت إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940.