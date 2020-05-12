رئيس الأهلي يؤكد: التحكيم حرمنا بعض البطولات .. و"السومة" خط أحمر

قال رئيس النادي الأهلي عبد الإله مؤمنه ، أن ناديه يمتلك الكثير من الإنجازات على مستوى الألعاب المختلفة.

وأكد مؤمنه في حديث لبرنامج قلب مفتوح على إذاعة mbc fm مع الزميل المذيع علي العلياني أن الأهلي يعتبر من أفضل الأندية على صعيد البطولات والجماهيرية الكبيرة ويعتبر الرقم 1 في تحقيق البطولات، على صعيد الألعاب المختلفة، حيث بلغت بطولاته أكثر من 1000 بطولة.

الأهلي رئيس الأهلي عبدالإله مؤمنة

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12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 01:39 AM

رئيس الأهلي يؤكد: التحكيم حرمنا بعض البطولات .. و"السومة" خط أحمر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال رئيس النادي الأهلي عبد الإله مؤمنه ، أن ناديه يمتلك الكثير من الإنجازات على مستوى الألعاب المختلفة.

وأكد مؤمنه في حديث لبرنامج قلب مفتوح على إذاعة mbc fm مع الزميل المذيع علي العلياني أن الأهلي يعتبر من أفضل الأندية على صعيد البطولات والجماهيرية الكبيرة ويعتبر الرقم 1 في تحقيق البطولات، على صعيد الألعاب المختلفة، حيث بلغت بطولاته أكثر من 1000 بطولة.

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