من كلمة المملكة بجنيف: إيران مسؤولة عن تفجيرات بقيق.. تواصل زعزعة استقرار المنطقة

أكدت المملكة العربية السعودية في كلمتها اليوم في مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح بجنيف أن التحقيقات أكدت مسؤولية #إيران عن تفجيرات #بقيق والهجمات الإرهابية جنوب #المملكة، مشددة على أن إيران مستمرة في زعزعة استقرار المنطقة.
وأضافت: المنطقة تشهد عمليات تهريب غير مسبوقة للسلاح إلى الجماعات الإرهابية ومنطقة #الشرق_الأوسط تمر بمرحلة دقيقة وحرجة.
وتابع مندوب المملكة: تدخلات #إيران في المنطقة أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار وعلى النظام الإيراني التخلي عن أسلوبه العدائي.المملكة العربية السعودية مؤتمر الأمم المتحدة
مندوب السعودية بمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح: المنطقة تمر بمرحلة دقيقة وحرجة
أكدت المملكة العربية السعودية في كلمتها اليوم في مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح بجنيف أن التحقيقات أكدت مسؤولية #إيران عن تفجيرات #بقيق والهجمات الإرهابية جنوب #المملكة، مشددة على أن إيران مستمرة في زعزعة استقرار المنطقة.
وأضافت: المنطقة تشهد عمليات تهريب غير مسبوقة للسلاح إلى الجماعات الإرهابية ومنطقة #الشرق_الأوسط تمر بمرحلة دقيقة وحرجة.
وتابع مندوب المملكة: تدخلات #إيران في المنطقة أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار وعلى النظام الإيراني التخلي عن أسلوبه العدائي.