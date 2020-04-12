"كورونا" يصيب 34 عراقيًا جديدًا ويقضي على 4

حالات الإصابة ترتفع إلى 1.352

سجل العراق 4 حالات وفاة و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم (الأحد).

وأوضحت وزارة الصحة والبيئة العراقية، في بيان أوردته "رويترز"، أن المختبرات سجلت 34 إصابة جديدة في محافظات بغداد والسليمانية وأربيل والبصرة.

وأضافت أنه جرى تسجيل 4 وفيات في بغداد وكركوك والبصرة والسليمانية.

وذكرت الوزارة أن مجموع الإصابات بلغ 1352 إصابة والوفيات 76 حالة.