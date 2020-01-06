نائب الرئيس الأمريكي: "سليماني" أشرف على استهداف مطارات مدنية سعودية

من خلال ميليشيا الحوثي في اليمن

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنيس، إن قاسم سليماني الذي قُتل في غارة أمريكية استهدفته وآخرين في العراق، أشرف على تنظيم إطلاق صواريخ أدت إلى مقتل العشرات في المنطقة، وشملت هذه الأهداف "السعودية".

وقال "بينس" عبر في "تويتر": "تحت قيادة سليماني، نظّم فيلق القدس في اليمن وأتاح إطلاق صواريخ أدت إلى مقتل العشرات في المنطقة، وشملت تلك الأهداف مطارات مدنية في المملكة العربية السعودية".