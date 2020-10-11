





2

يستخدمها لاعبون من اليابان بالإضافة إلى المملكة وعدد من البلدان العربية

"بلاي هيرا".. شركة سعودية تغير خارطة تنظيم البطولات وتصل للعالمية

أصبحت منصة بلاي هيرا للألعاب الإلكترونية منصة عالمية يستخدمها لاعبون من اليابان، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية والبلدان العربية.



وتعمل المنصة عبر تطبيق على الهواتف الذكية، حيث تتيح المنصة للاعبين بناء ملفات شخصية لهم يتمكنون من خلالها من مشاركة الصور والفيديوهات وأيضا المشاركة في البطولات التي تقام عبر المنصة.



ومن جهة أخرى تتيح المنصة طرق أسهل لمنظمي البطولات الإلكترونية، حيث تسهل تنظيم اللاعبين والنتائج عبر حلول تقنية مبتكرة.



وعن ذلك قال الرئيس التنفيذي لشركة بلاي هيرا نايف ملاعب: "نفتخر كسعوديين بهذه المنصة، حيث سعينا من خلالها لتكون حلاً تقنياً يخدم شركات تنظيم البطولات وبنفس الوقت تكون منصة تواصل اجتماعي للاعبي الرياضات الإلكترونية، استطعنا خلال سنة واحدة من التدشين أن نعقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية في مجال الألعاب الإلكترونية وهذا يعطي منصة بلاي هيرا حضور أقوى في ساحة الرياضات الإلكترونية".



جدير بالذكر أن تواجد الشركة في اليابان يعطي بعدا أقوى لحضور الشركة على المستوى العالمي حيث تسعى بلاي هيرا من وراء هذا التواجد إلى تمكين شركاء القطاع وشركات تنظيم البطولات من إقامة بطولاتهم بكل يسر وسهولة كما تتيح للاعبين منصة اجتماعية للمشاركة بكل ما يستجد في عالم الألعاب الإلكترونية والمشاركة في البطولات التي تقيمها الشركات المختصة.



وستغير القيمة المضافة لمنصة بلاي هيرا من خارطة تنظيم البطولات الإلكترونية على مستوى العالم حيث سيكون الربط الإلكتروني بين منصة بلاي هيرا وناشري الألعاب الإلكترونية في العالم يقدم تجربة تنافسية فريدة، وتعمل بلاي هيرا على التوسع في التواجد بدول العالم حيث ستكون المحطة القادمة في دول شرق آسيا التي تشهد إقبالا من اللاعبين على الألعاب الإلكترونية.



هذه الخطوات سوف تجعل صناعة الألعاب الرياضات الإلكترونية أرضية خصبة لشركات الترويج والإعلان مما يعود بالفائدة على كافة شركاء القطاع.