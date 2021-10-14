"حزب الله" يتهم "الكتائب اللبنانية" بالمسؤولية عن الاشتباكات الدامية في بيروت

أشار إلى ممارسة عناصره للقنص بهدف القتل المتعمد

اتهمت ميليشيا حزب الله اللبنانية، اليوم "الخميس"، "مسلحين من حزب القوات اللبنانية المسيحي بمهاجمة محتجين تابعين لها ومن حركة أمل".

وذكرت ميليشيا "حزب الله" في بيان نقلته "رويترز"، أن "مجموعات من حزب القوات اللبنانية التي انتشرت في الأحياء المجاورة وعلى أسطح البنايات مارست عمليات القنص المباشر للقتل المتعمد".

ويرأس حزب القوات اللبنانية السياسي المعارض لـ"حزب الله" سمير جعجع.