"التعاون الإسلامي" تدين استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص

رفض جميع الأعمال الإجرامية والتخريبية

دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم، استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية، بطائرات بدون طيار "درون".

وشدد الأمين العام على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الرافض لجميع الأعمال الإجرامية والتخريبية، مؤكدًا وقوف المنظمة مع المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441 07:43 PM

رفض جميع الأعمال الإجرامية والتخريبية

"التعاون الإسلامي" تدين استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم، استهداف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية، بطائرات بدون طيار "درون".

وشدد الأمين العام على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الرافض لجميع الأعمال الإجرامية والتخريبية، مؤكدًا وقوف المنظمة مع المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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