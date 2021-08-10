"بلا فحص أو حجر" بالصور.. أهم مدن سويسرا التي تجذب السعوديين في صيف 2021

ابتداءً من 26 يونيو الماضي

بعد إعلان سويسرا الترحيب بالسياح السعوديين والخليجيين المُطعّمين بجرعتين والعودة إلى الحياة الطبيعية بعد انتشار التطعيم ضد كوفيد-19، واستقبال السياح الذين تلقوا اللقاح ابتداءً من 26 يونيو 2021 دون الحاجة إلى الخضوع للحجر الصحي أو الفحوصات، وبالنسبة للسعوديين يمكن الدخول لمن يملكون تاشيرة الاتحاد الأوروبي "شينقن"، وتعد جنيف وإنترلاكن من أهم المدن التي تجذب السعوديين والخليجيين والعرب بشكل عام.

جنيف

تقع بين قمم الألب وعلى أطراف بحيرة جنيف الشهيرة تتميز بتراثها الإنساني، وتضم مقارّ لـ34 منظمة دولية، كما أنها تتميز بكثافة سكانية لا تتعدى 200 ألف نسمة، تعتبر من أكثر المدن الأوروبية جاذبية، ويمكنك أن تتجول في معظم أرجائها مشياً على الأقدام؛ للتمتع بطبيعتها المميزة وجبالها الساحرة التي تشكل معالم سياحية جاذبة للزوار من جميع أنحاء العالم، كما هو الحال بالنسبة لجبل ساليف الذي يبعد دقائق عن المدينة في قلب المراعي الجبلية، بالإضافة إلى التلفريك والأطعمة السويسرة الشهيرة ونهر الرون المطل عليه الحديقة الشهيرة، ومتنزه المغامرات والملاهي الأفعوانية المثيرة، كما تضم شاطئ "ديزو فيف" الجديد والركن الاستوائي وحمامات "باكيز" وشاطئ "لوريبوزوار"، ويعتبر الشارع الكبير "كراند رو" من أبرز الشوارع التي تم الحفاظ على تراثها المعماري والإنساني، حيث يحتوي على المكان الذي وُلِد فيه الفيلسوف الشهير جان جاك روسو والمدينة عامرة بحيويتها التجارية وأسواقها المتنوعة.

إنترلاكن

هي واحدة من أفضل مناطق الجذب لعشاق الطبيعة ومحبي المغامرة في أوروبا وسويسرا، وتحظى بشعبية واسعة بين السعوديين والخليجيين. تضم "إنترلاكن "متحف بالينبرغ السويسري المفتوح في الهواء الطلق ومبان أصلية عمرها مئات السنين واسواق الحرفيين التقليديين وضم ايضا بحيرة برينز وقوارب الكاياك والمناظر الخلابة على البحيرة الجليدية والجبال المحيطة وقلعة رينغنبيرغ والشواطئ المخفية والتجديف إلى شلالات جيسباخ وحديقة الحبال ونادي فانكي للشيكولاتة.