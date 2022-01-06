شرطة الطائف تطيح بمواطن قام بصدم مركبة فتاة مما أدى إلى انقلابها وإصابتها

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية وأحيل إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع فيديو يظهر فيه صدم مركبة فتاة، ما نتج عنه انقلابها وتعرضها لإصابات بسيطة، وحالتها الصحية مستقرة، فإن شرطة محافظة الطائف قبضت على الجاني، وهو مواطن، جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.