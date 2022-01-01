2021 عام النجاحات للكرة السعودية.. تعرَّف عليها

شهد عام 2021 نجاحات وإنجازات عدة في كرة القدم السعودية، توجت بدخول الأخضر قائمة أفضل 50 منتخباً عالمياً، وفوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة بتاريخه .



وكان العام 2021 مليئاً بالتحديات الكروية على مستوى المسابقات المحلية لكرة القدم في المملكة والتي شهدت ملاعبها التنافس المثير حتى الأمتار الأخيرة في جميع المسابقات حيث غلف الصخب والتشويق أجواء المواجهات بين الأندية .



مسيرة ناجحة للأخضر في تصفيات كأس العالم

اقتحم المنتخب السعودي الأول قائمة أفضل خمسين منتخباً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وذلك بعدما تقدمه في ترتيب تصنيف شهر أكتوبر الجاري سبعة مراكز على سلم التصنيف ساعدته على احتلال المركز 49 عالمياً .



وفرض المنتخب السعودي في عام 2021 نفسه بقوة على الساحة العالمية والقارية نظير النتائج المميزة التي يحققها في العامين الأخيرين نتيجة امتلاكه جيلاً جديداً موهوباً يقدم مستويات كبيرة مع أنديتهم في البطولات المحلية أو القارية.



وانفرد الأخضر بصدارة مجموعته في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 ليقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى المونديال للمرة السادسة بتاريخه بعدما ابتعد في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 12 نقطة لليابان و11 لأستراليا و7 لعمان و4 للصين، في حين بقي رصيد فيتنام خالياً من النقاط.



الأخضر الأولمبي

شارك المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم في "أولمبياد طوكيو 2020" بعد غياب دام 24 عاماً عن المشاركة بهذه المناسبة العالمية الكبرى وحجز الأخضر مقعده في الأولمبياد بعدما صعد إلى نهائي بطولة آسيا تحت 23 عاماً لكرة القدم الماضية، إثر تغلبه على منتخب أوزبكستان (1-صفر) في الدور قبل النهائي، قبل أن يخسر النهائي أمام كوريا الجنوبية.



الأخضر الشاب

حقق المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عاماً لقب بطولة كأس العرب للشباب إثر فوزه على الجزائر بهدفين مقابل هدف، في بطولةٍ أقيمت منافساتها في جمهورية مصر العربية بشهر يوليو الماضي.



الأندية السعودية في البطولات القارية

توج نادي الهلال بلقب أهم بطولة على مستوى الأندية في قارة آسيا للمرة الرابعة بعد فوزه 2-0 أمام جماهيره على بوهانغ ستيلرز، ليحصد الفريق لقبه الثاني في دوري أبطال آسيا في آخر ثلاث سنوات لينفرد بالرقم القياسي في مرات التتويج بالبطولة بأربعة ألقاب .



البطولات المحلية

تقاسمت أندية الهلال، والفيصلي، والنصر الألقاب فيما بينها، فظفر الهلال بلقب مسابقة الدوري عن جدارة، وفاز الفيصلي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، في حين ظفر النصر بلقب كأس السوبر.



الهلال يتوج بالدوري

نجح فريق الهلال في المحافظة على لقبه كبطل للدوري السعودي بعد أن تصدر الترتيب العام للمسابقة برصيد 61 نقطة حققها من 18 انتصاراً و7 تعادلات و5 خسائر، مسجلاً 60 هدفاً في حين اهتزت شباكه 27 مرة.



وتقدم الهلال على منافسه الشباب صاحب المركز الثاني بفارق 4 نقاط، بينما حل الاتحاد ثالثاً برصيد 56 نقطة ثم التعاون فالاتفاق ورصيد كليهما 47 نقطة، وشهدت المسابقة هبوط الثلاثي القادسية والوحدة والعين إلى دوري الدرجة الأولى باحتلالهم المراكز الثلاثة الأخيرة على لائحة الترتيب.



وتصدر مهاجم الهلال؛ الفرنسي بافيتيمبي غوميز ترتيب هدافي الدوري برصيد 24 هدفاً، في حين جاء مهاجم ضمك إيميليو زيلايا في المركز الثاني برصيد 19 هدفاً.



ويحمل الهلال الرقم القياسي بعدد الألقاب بتتويجه 17 مرة، في حين يأتي النصر في المركز الثاني برصيد 9 ألقاب، ثم الاتحاد 8 فالشباب 9، والأهلي 3 والاتفاق 2 وأخيراً الفتح مرة واحدة فقط.



الفيصلي بطلاً لكأس الملك

فرض المهاجم جوليو تافاريز حضوره القوي في نهائي كأس الملك بعد أن قاد فريقه الفيصلي إلى الفوز باللقب بتسجيله ثلاثة أهداف في شباك التعاون الذي اكتفى بتسجيل هدفين في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض خلال شهر أيار/مايو من العام الجاري.



واللقب هو الأول للفيصلي في تاريخه في المسابقة التي يحمل الرقم القياسي بعدد ألقابها فريق الأهلي ولديه 13 لقباً مقابل 9 لكل من الهلال والاتحاد و6 للنصر.



وبدأ الفيصلي مشواره في البطولة بصعوبة بتغلبه على الاتفاق في دور الـ16 بركلات الجزاء الترجيحية 9-8 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ثم تغلب على الباطن 2-1 في مواجهة الدور ربع النهائي، قبل أن يقصي النصر من قبل النهائي بفوزه عليه 1-0.



وتقاسم جوليو تافاريز مهاجم الفيصلي مع لياندرو تاومبا مهاجم التعاون صدارة هدافي المسابقة برصيد 4 أهداف لكل منهما.



النصر بطل السوبر

في شهر كانون الثاني/يناير من العام الجاري أقيمت مباراة كأس السوبر بين الغريمين التقليديين فريقا النصر بطل الدوري في الموسم السابق والهلال بطل كأس الملك، ونجح خلالها الأول بتحقيق فوز كبير بثلاثة أهداف دون رد جاءت جميعها في الشوط الثاني بواسطة كل من بيتروس ماتيوس وعبدالرزاق حمدالله وسامي النجعي.