كما توقعت الأرصاد.. أمطار غزيرة على العارضة تقطع التيار الكهربائي

استمرار مخاطر التقلبات الجوية المستمرة حتى الاثنين المقبل

هطلت اليوم أمطار غزيرة مصحوبة ببرق شديد ورعد حيث لاتزال مستمرة على محافظة العارضة والمراكز التابعة لها شرق منطقة جازان تسببت معها في قطع التيار الكهربائي.

من جهته أطلق مدني جازان اليوم تحذيرات من استمرار مخاطر التقلبات الجوية المستمرة حتى الاثنين داعياً المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر من الأحد حتى صباح يوم الاثنين وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط الرياح السطحية تتسبب في أتربة مثارة مع تساقط البرد وجريان السيول شبه انعدام في الرؤية.

وأهاب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الاطفال وعدم تركهم بمفردهم وعدم الاقتراب من الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وتوخي الحذر عند القيادة في الاجواء الغابرة، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر المختلفة وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني https://www.998.gov.بsa

وأكد العقيد الغامدي بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.