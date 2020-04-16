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العدد الكلّي للحالات ارتفع إلى 1019 والوفيات 4

سلطنة عمان تعلن عن 109 إصابات جديدة بـ"كورونا"

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أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان الخميس تسجيل (109) حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد-19.

وقالت: من بين الحالات (12) حالة لعمانيين، (97) حالة لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (1019) حالة وعدد الوفيات (4) حالات.

وأكدت الوزارة تسجيل 45 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح عدد المتعافين 176 حالة.