سلطنة عمان تعلن عن 109 إصابات جديدة بـ"كورونا"

العدد الكلّي للحالات ارتفع إلى 1019 والوفيات 4

أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان الخميس تسجيل (109) حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد-19.

وقالت: من بين الحالات (12) حالة لعمانيين، (97) حالة لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (1019) حالة وعدد الوفيات (4) حالات.

وأكدت الوزارة تسجيل 45 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح عدد المتعافين 176 حالة.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 10:37 AM

العدد الكلّي للحالات ارتفع إلى 1019 والوفيات 4

سلطنة عمان تعلن عن 109 إصابات جديدة بـ"كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان الخميس تسجيل (109) حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد-19.

وقالت: من بين الحالات (12) حالة لعمانيين، (97) حالة لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (1019) حالة وعدد الوفيات (4) حالات.

وأكدت الوزارة تسجيل 45 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح عدد المتعافين 176 حالة.

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سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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