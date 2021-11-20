بعد تقرير الإخبارية.. مجهولون يحرقون السيارة السياحية بـ"الريث"

مواطن يمتلكها منذ 15 عامًا.. وبدأ منذ فترة في استخدامها سياحياً

فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقها بعد أن أضرم مجهولون النيران في سيارة قديمة بمحافظة ‎الريث بمنطقة جازان.

وكانت السيارة المحروقة القديمة قد حوّلها مواطن إلى سياحية، بهدف نقل السياح داخل محافظة الريث، والتعريف بما تحويه المحافظة من مواقع جميلة.

يذكر أن قناة "الإخبارية" نشرت تقريرًا عن السيارة التي يستخدمها "راعي الريثي" سياحيًا، ويمتلكها منذ 15 عامًا، ثم خلال أقل من 24 ساعة من التقرير المنشور، اعتدى مجهولون على السيارة واحرقوها.

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20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443 02:45 PM

مواطن يمتلكها منذ 15 عامًا.. وبدأ منذ فترة في استخدامها سياحياً

بعد تقرير الإخبارية.. مجهولون يحرقون السيارة السياحية بـ"الريث"

عبدالرحمن السلماني

جازان

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فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقها بعد أن أضرم مجهولون النيران في سيارة قديمة بمحافظة ‎الريث بمنطقة جازان.

وكانت السيارة المحروقة القديمة قد حوّلها مواطن إلى سياحية، بهدف نقل السياح داخل محافظة الريث، والتعريف بما تحويه المحافظة من مواقع جميلة.

يذكر أن قناة "الإخبارية" نشرت تقريرًا عن السيارة التي يستخدمها "راعي الريثي" سياحيًا، ويمتلكها منذ 15 عامًا، ثم خلال أقل من 24 ساعة من التقرير المنشور، اعتدى مجهولون على السيارة واحرقوها.

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