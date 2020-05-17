خلال منع التجول.. النقل: تنظيف وصيانة 70 شاشة على الطرق الرئيسة بالرياض

تعزيزاً لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين للارتقاء بمستوى السلامة

عملت وزارة النقل منذ بداية فترة أمر منع التجول، على تنظيف وصيانة 70 شاشة من شاشاتها على الطرق الرئيسة بالعاصمة الرياض، بمعدل شاشتين إلى ثلاث شاشات يومياً، وذلك باستخدام مواد مخصصة لتنظيف مثل هذه النوعية من الشاشات لما تحويه من عدسات LED حساسة تسهم في إظهار المعلومات على الشاشة بشكل واضح وذلك باستخدام جهاز دفع المياه، حيث أسهمت فترة منع التجول على قيام الوزارة بالعديد من مشاريع السلامة والصيانة على الطرق بما فيها عمليات التنظيف المستمرة على الطرق ومرافقها.



وتأتي هذه الأعمال امتداداً لعدد من الأعمال التي تعتزم الوزارة تنفيذها لضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية لها، لإنجاز جميع المشاريع ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزاً لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، تحقيقاً لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.