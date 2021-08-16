"خالد البلطان" رئيس نادي الشباب: لا يمكننا منافسة أندية مدعومة بشكل غير طبيعي

أكّد أنه غير متمسك بكرسي الرئاسة

قال خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب، إنهم في النادي لن يستطيعوا منافسة أندية تتلقى دعماً بشكل غير طبيعي.

وتحدّث البلطان؛ في تصريحات فضائية عبر برنامج أكشن مع وليد: "لا يمكن منافسة أندية مدعومة بشكل غير طبيعي".

وتابع:" لست متمسكاً بالرئاسة"، وأضاف عن التعاقد مع المدرب شاموسكا: "كان (حراً) وتعاقدنا معه كان بشكل صحيح".

واختتم تصريحاته، قائلاً: "غطينا 70% من العجز المالي، وهو طبيعي في كل الأندية العالمية.. شهادة الكفاءة المالية ستصدر لنا خلال 3 أيام".