"الصحة": تسجيل 224 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 489 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020، تسجيل 224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 355258 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 489 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 343371 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5780 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 6107 والحالات الحرجة 785 حالة.