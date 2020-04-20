"الصحة" : تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 10484 (إنفوجرافيك)

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأثنين 20 أبريل 2020، عن تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأحد .



وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس"كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 10484 حالة حتى الآن.



وقال متحدث وزارة الصحة : إجمالي الحالات في المملكة ١٠٤٨٤ حالة، ٢٧٪ لسعوديين، و ٧٣٪ لغير السعوديين، فيما تراوحت الأعمار ما بين شهر إلى ٩٦ عامًا.

وتابع : إجمالي الحالات النشطة ٨٨٩١ حالة، معظمها حالات مستقرة، بينها ٨٨ حالة حرجة تتلقى الرعاية المركزة.

وأضاف: سجلنا في المملكة تعافي ٩٢ حالة و لله الحمد، ليصل الإجمالي إلى ١٤٩٠ حالة كما سجلنا ٦ وفيات جديدة، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة ١٠٣ حالات.



الإصابات الـ 1122 في المملكة بحسب المدن :

مكة المكرمة 402

الرياض 200

جدة 186

المدينة المنورة 120

الدمام 78

الهفوف 63

الجبيل 39

الطائف 16

الخبر 5

أبها 3

بريدة 3

نجران 3

المضة 1

ينبع 1

الزلفي 1

الدرعية 1