أمين التحالف الإسلامي يستقبل مدير مكافحة الإرهاب بـ"الأمن القومي الأمريكي"

الجانبان استعرضا سبل التعاون والرؤى المشتركة وتعزيز العلاقات بين الطرفين

استقبل أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلّف، مدير مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأمريكي جو فرانسيسكو والوفد المرافق له، وذلك في مقر مركز التحالف في الرياض، واستعرض الجانبان سبل التعاون والرؤى المشتركة وتعزيز العلاقات بين الطرفين.



وشهد الاجتماع بحث العديد من القضايا المتعلقة بمحاربة الإرهاب الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بين الوفد الزائر ومسؤولي التحالف، كما سُلِط الضوء على الدور الذي يقوم به التحالف والإنجازات التي حققها في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة "الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري"، مؤكداً على أهمية مواصلة التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات بين الطرفين في محاربة التطرف العنيف والإرهاب.



من جانبه، أثنى جو فرانسيسكو، مدير مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأمريكي، على الجهود التي يبذلها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والدور الذي يقوم به لتنسيق وتكثيف جهود الدول الأعضاء في التحالف، مؤكداً أيضاً على أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في الحرب الدولية على الإرهاب والتطرف العنيف.



وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المستمرة نحو إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات الدولية وتعزيز العلاقات والتعاون المستمر مع دول العالم كافة من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب والانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين.