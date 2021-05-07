الرئيس الجديد يطالب لاعبي الأهلي بنقاط التعاون .. واللعب بروح الانتصار

بعد الحصة التدريبية اجتمع بالأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين

اجتمع رئيس النادي الأهلي ماجد النفيعي ، بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهازين الإداري والفني ، مساء أمس ، وتحديدًا بعد نهاية الحصة التدريبية.

وطالب "الرئيس الجديد للأهلي بنقاط مواجهة التعاون التي ستُقام اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشدد "النفيعي على دخول المباريات المتبقية في الدوري بروح الفوز" .