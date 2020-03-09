"الصحة": لا إصابات بفيروس كورونا الجديد بمكة

حذرت من الشائعات وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي

أكدت وزارة الصحة عبر حسابها "الصحة _ 937" عدم تسجيل أي حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا الجديد في منطقة مكة المكرمة، حتى الآن.

وقالت الصحة في ردٍ على ادعاء أحد المتابعين بقولها: "لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19) في منطقة (مكة المكرمة)، وفي حال تم تسجيل أي حالة سيتم الإعلان عنها من حساب وزارة الصحة الرسمي".

ودعت الصحة، الجميع لعدم نشر الشائعات، مطالبة بأخذ الأخبار من مصدرها الرسمي.