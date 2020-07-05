قادمًا من موريرينسي البرتغالي.. التعاون يوقع مع "سانتوس"

بعقد يمتد لمدة عامين

أعلن نادي التعاون، اليوم الأحد، عن تعاقده مع البرازيلي إياجو سانتوس مدافع فريق موريرينسي البرتغالي، ليمثل الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين.

ويبدأ عقد اللاعب البالغ (28 عامًا)، انطلاقاً من الموسم المقبل 2020-2021، بعد أن قضى 3 أعوام في الدوري البرتغالي.



ويحل إياجو محل البرتغالي ريكاردو ماتشادو مدافع التعاون وقائده الذي وقع مخالصة.



ويتميز البرازيلي سانتوس بالطول الفارع (188 سم)، إضافة إلى قوته البدنية، ورغم ذلك فهو ليس كثير الحصول على البطاقات الملونة.