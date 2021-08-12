اتحاد القدم يستقبل طلبات الفتيات الراغبات في الانضمام لمراكز التدريب

تواصل مراكز التدريب الإقليمية للفتيات، استقبال الراغبات في الانضمام إلى مراكز التدريب في كل مناطق المملكة، حيث سيتم البدء بتشغيل أول مركز تدريب للفتيات في منطقة الرياض، عبر تجارب أداء تمتد أسبوعين، انطلاقًا من الحادي عشر من سبتمبر المقبل.



ويعد مركز التدريب الإقليمي مكانًا آمنًا لممارسة كرة القدم، في بيئة تربوية، مهيّأة لاكتشاف الموهوبات، بهدف تجهيز اللاعبات للأندية والمنتخبات الوطنية، من خلال برنامج يمتد 8 أشهر، وحددت إدارة المركز ثلاث فئات عمرية للراغبات في التسجيل، وهن تحت 13 عامًا، 15 عامًا، و17 عامًا، كما يعكف على المركز عدد من المختصات في رياضة كرة القدم، والحاصلات على شهادات التدريب والإدارة من الاتحاد السعودي لكرة القدم.



من جانب آخر، أكدت مدير إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لمياء بهيان، أن كرة القدم النسائية في السعودية تشهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، لافتة إلى أن تأسيس مركز التدريب الإقليمي، يعد خطوة كبيرة نحو تطوير كرة القدم النسائية في المملكة، وأن المركز يحظى بمتابعة ودعم كبيرين، ويسعى إلى تحقيق عددٍ من الأهداف وفق بيئة تربوية رياضية آمنة، كما أنه يتميز بإشراف طاقم نسائي بالكامل، ما يضمن خصوصية اللاعبات والمدربات.