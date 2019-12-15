الهلال الأحمر يشارك بركن توعوي في معرض جدة الدولي للكتاب

تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة وفريق التطوع بركن توعوي تثقيفي يقدم الهدايا والإرشادات الطبية والتعريف بتطبيق "اسعفني" والدورات التدريبية لزوار المعرض، بمشاركة أربع فرق إسعافية وعربتين قولف و20 متطوعًا ومتطوعة؛ لتقديم الخدمة الطبية لزوار الفعالية حال وجود أي طارئ.



يذكر أن فعاليات المعرض تستمر على مدى 10 أيام.