استطلاع: 73% من المواطنين يرون انحسار ظاهرة التسول في الأماكن العامة

عما كانت عليه قبل 10 سنوات

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، استطلاع رأي عام حول ظاهرة التسول الواقعي والإلكتروني.

شارك في الاستطلاع 1136 مواطنًا من مختلف مناطق المملكة، مثّلت نسبة الذكور منهم 78%، والإناث 22%.

جرى تنفيذ الاستطلاع من خلال منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية مع عينة الاستطلاع خلال 48 ساعة.

وقد جاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:

يرى 73% من العينة أن ظاهرة التسوّل في الأماكن العامة قلت عما كانت عليه قبل عشر سنوات.

48% من المشاركين في الاستطلاع تعرضوا لظاهرة التسول الإلكتروني، في حين أكد 67% أن التسول الواقعي هو أكثر أنواع التسول الذي تعرضوا له.