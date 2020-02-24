السنغال وليبيا يكملان عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب

حقق منتخب السنغال فوزاً بثلاثية دون رد على نظيره الليبي مساء اليوم الاثنين، ليتأهلا سوياً إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً.

وسجل أهداف السنغال كل من عبدالله نداي وبابي سار (هدفين) في الدقائق 75 و88 و90+1 من زمن وأحداث المباراة.

وارتفع رصيد السنغال إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بفارق نقطة واحدة عن ليبيا، وتأهلا معاً إلى دور الثمانية.

وفي المجموعة ذاتها حقق منتخب الإمارات فوزاً بهدفين دون رد على نظيره السوداني، لكنه لم يكن كافياً للتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وجاء هدفا منتخب الإمارات عن طريق اللاعب علي أحمد وحارب المازمي في الدقيقتين 33 و90+3 من زمن وأحداث المباراة.

الفوز رفع رصيد الإمارات إلى 4 نقاط في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما حل منتخب السودان رابعاً بدون رصيد.