من بكين إلى واشنطن.. هنا آخر مستجدات كورونا حتى صباح السبت

سريان حظر التجوال بالأردن ووقف التجنيد بسوريا و9 وفيات بتركيا

بالتزامن مع سعي دول العالم لوقف تفشي المرض عبر تبنّي إجراءات احترازية مشددة، تواصل حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد الارتفاع.





ولليوم الثالث على التوالي، لم يسجل بر الصين الرئيسي إصابات جديدة بفيروس كورونا على المستوى المحلي، بينما ازداد عدد الإصابات المُكتشفة لدى وافدين قادمين من الخارج.



وذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أنه تم تسجيل 41 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا على بر الصين الرئيسي، الجمعة، بارتفاع ضئيل عن اليوم السابق الذي سجلت فيه 39 حالة فقط.



وأوضحت اللجنة في بيان، السبت، أن هذا يرفع إجمالي عدد الإصابات على البر الرئيسي حتى الآن إلى 81008 حالات.



ووفقًا لسكاي نيوز عربية: بلغ عدد الوفيات من جراء تفشي فيروس "كوفيد-19" 3255 حالة وفاة حتى نهاية يوم الجمعة، بزيادة 7 وفيات عن اليوم السابق، وجميعها في إقليم هوبي مركز تفشي الفيروس في الصين.



وبلغ عدد حالات الإصابة بين وافدين إلى البر الرئيسي 269 حالة يوم الجمعة، بزيادة 41 حالة عن اليوم السابق.



وفيما يلي أبرز المستجدات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد:



أفادت وزارة الصحة العمانية بتسجيل أربع إصابات بفيروس كورونا لمواطنين، مضيفة أن العدد الكلي للإصابات بالفيروس بلغ 52، بينهم 13 حالة تماثلت للشفاء.



أطلق الأردن صافرات الإنذار لبدء حظر تجول على مستوى البلاد.



وزارة الصحة الكويتية تعلن شفاء خمس حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا.



أعلنت سنغافورة، السبت، أول حالتي وفاة مرتبطتين بفيروس كورونا، وقالت إنهما لرجل وامرأة كانا يعانيان من مشاكل صحية أخرى.



تسجيل 89 إصابة جديدة في تايلاند بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية للإصابات.



وسجلت في باراغواي أول وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد؛ بحسب ما أعلن وزير الصحة الجمعة.



وأعلنت كوبا إغلاق حدودها أمام غير المقيمين، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.



كما شددت سويسرا إجراءاتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد؛ فحظرت تجمع أكثر من 5 أشخاص، لكنها استبعدت في المقابل فرض أي حجر صحي.



وأُعلن عن تسجيل 147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، ليرتفع عدد الحالات المسجلة إلى 8799.



وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك إلى 200 حالة.



وأعلنت كندا تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حاجز الألف بعد اكتشاف 19 حالة جديدة.



وسجل عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفاعًا في نيويورك بـ650 حالة خلال 6 ساعات، ليصل إلى 5151 إصابة.



كما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 12 حالة، ووضع 3328 مواطنًا رهن الحجر الصحي.



وكشف وزير الصحة التركي عن تسجيل 9 وفيات بفيروس كورونا، وارتفاع عدد الإصابات إلى 670 حالة.



كما سجلت وزارة الصحة الإماراتية حالتي وفاة بالفيروس، وسجلت إسرائيل الوفاة الأولى بكورونا، فيما علق الجيش السوري التجنيد الإجباري في إطار الإجراءات لمنع انتشاء وباء كورونا.



وفي القاهرة سجلت وزارة الصحة المصرية 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة حالة واحدة، وتعلن ارتفاع حالات الشفاء لمصابي فيروس كورونا إلى 39، من بينهم طبيب وممرضة.



وأعلنت قيادة عمليات بغداد اعتقال أكثر من 200 شخص خالفوا قرار حظر التجول المفروض، كما تم تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في العاصمة الأميركية واشنطن.