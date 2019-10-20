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من اليوم وحتى 29 ربيع الثاني.. إلكترونيًّا

بدء التسجيل في أول برنامج للماجستير المهني في الجامعة الإسلامية

أعلنت كلية العلوم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عن فتح باب التسجيل في برنامج الماجستير المهني في المختبرات الصناعية، ابتداءً من اليوم الأحد وحتى 29 ربيع الثاني 1441هـ، عن طريق البوابة الإلكترونية على الرابط: https://postgraduate.iu.edu.sa/ .



ويعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى المملكة؛ إذ تسعى الجامعة لتمكين الطلاب من حَمَلة البكالوريوس في الكيمياء والفيزياء من مواصلة دراستهم العليا بالجامعة الإسلامية.



وأوضحت الكلية أن نظام الدراسة للبرنامج بنظام مقررات دراسية فقط بعدد ساعات معتمدة (56 ساعة) على مدار سنتين، وتكون الدراسة خلال الفترة المسائية، كما تقام الدراسة بالمقر الرئيس للبرنامج (قسم الفيزياء بكلية العلوم).



وأضافت أن شروط القبول بالبرنامج، إضافةً للشروط العامة للدراسات العليا؛ تتضمن أن يكون الطالب حاصلاً على درجة البكالوريوس في (الفيزياء) أو (الكيمياء)، وألا يقل تقديره في مرحلة البكالوريوس عن (جيد).