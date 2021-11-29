"التجارة" تستدعي 43 مركبة 7Series" BMW 2020

بسبب خلل في معزز الفرامل قد يزيد احتمالات الحوادث

أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 43 مركبة 7Series" BMW 2020.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في معزز الفرامل قد يؤدي إلى ضعف عمل المكابح وزيادة مسافة التوقف مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث حال التوقف المفاجئ.

ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.