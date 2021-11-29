"التجارة" تستدعي 43 مركبة 7Series" BMW  2020

أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 43 مركبة 7Series" BMW 2020.
وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في معزز الفرامل قد يؤدي إلى ضعف عمل المكابح وزيادة مسافة التوقف مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث حال التوقف المفاجئ.
ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
بسبب خلل في معزز الفرامل قد يزيد احتمالات الحوادث
أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 43 مركبة 7Series" BMW 2020.
وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في معزز الفرامل قد يؤدي إلى ضعف عمل المكابح وزيادة مسافة التوقف مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث حال التوقف المفاجئ.
ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.