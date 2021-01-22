اليابان و"الأولمبية الدولية" تنفيان إلغاء الأولمبياد

رغم الطوارئ التي فرضها تفشي "كورونا"

أكدت اليابان واللجنة الأولمبية الدولية يوم الجمعة، التزامهما باستضافة أولمبياد طوكيو هذا العام، ونفوا تقارير حول احتمال إلغائها لكن من المستبعد أن يخفف هذا التعهد من مخاوف العامة تجاه إقامة الحدث أثناء جائحة عالمية.

ورغم وجود أغلب مناطق اليابان في حالة الطوارئ بسبب موجة ثالثة من عدوى كوفيد-19، تعهد منظمو الأولمبياد بإقامتها في موعدها المحدد في 23 يوليو بعد تأجيلها لمدة عام بسبب فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية إن "لا صحة" لتقرير في صحيفة تايمز البريطانية يقول إن الحكومة خلصت في مناقشات خاصة إلى إلغاء الألعاب الأولمبية".

وكانت اليابان أقل تأثراً بالجائحة من العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، لكن الزيادة الأخيرة في الحالات أدت إلى غلق الحدود أمام الأجانب غير المقيمين وإعلان حالة الطوارئ في طوكيو ومدن أخرى.

أولمبياد طوكيو

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22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442 09:11 PM

رغم الطوارئ التي فرضها تفشي "كورونا"

اليابان و"الأولمبية الدولية" تنفيان إلغاء الأولمبياد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكدت اليابان واللجنة الأولمبية الدولية يوم الجمعة، التزامهما باستضافة أولمبياد طوكيو هذا العام، ونفوا تقارير حول احتمال إلغائها لكن من المستبعد أن يخفف هذا التعهد من مخاوف العامة تجاه إقامة الحدث أثناء جائحة عالمية.

ورغم وجود أغلب مناطق اليابان في حالة الطوارئ بسبب موجة ثالثة من عدوى كوفيد-19، تعهد منظمو الأولمبياد بإقامتها في موعدها المحدد في 23 يوليو بعد تأجيلها لمدة عام بسبب فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية إن "لا صحة" لتقرير في صحيفة تايمز البريطانية يقول إن الحكومة خلصت في مناقشات خاصة إلى إلغاء الألعاب الأولمبية".

وكانت اليابان أقل تأثراً بالجائحة من العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، لكن الزيادة الأخيرة في الحالات أدت إلى غلق الحدود أمام الأجانب غير المقيمين وإعلان حالة الطوارئ في طوكيو ومدن أخرى.

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