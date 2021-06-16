"العنزي" يشكر القيادة لترقيته للمرتبة الـ15 بأمانة المدينة المنورة

رفع المهندس سعود العنزي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة (وكيل الأمين لشؤون البلديات) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة منطقة المدينة المنورة.

وعبر المهندس العنزي عن اعتزازه بهذه الثقة التي ستكون -بإذن الله تعالى- دافعًا لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم الوطن، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر ـ أيدهم الله ـ مقدمًا شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على دعمه المستمر.

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16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442 04:22 PM

"العنزي" يشكر القيادة لترقيته للمرتبة الـ15 بأمانة المدينة المنورة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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رفع المهندس سعود العنزي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة (وكيل الأمين لشؤون البلديات) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة منطقة المدينة المنورة.

وعبر المهندس العنزي عن اعتزازه بهذه الثقة التي ستكون -بإذن الله تعالى- دافعًا لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم الوطن، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر ـ أيدهم الله ـ مقدمًا شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على دعمه المستمر.

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