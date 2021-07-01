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"الأرصاد": متوسطة إلى غزيرة يصحبها انعدام في الرؤية

الأمطار تواعد 4 محافظات بمكة.. و"المدني" يدعو للحذر

واس- الطائف: دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة السابعة مساءً.