نائب أمير مكة يشيد بجهود "إكرام" لحفظ الطعام خلال مشاركتها بمؤتمر التنمية المستدامة

"المطرفي": المشاركة تدعم جهود الجمعية لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الهدر

استوقف معرض جمعية إكرام لحفظ الطعام الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود خلال مشاركتها في مؤتمر التنمية المستدامة وصحة البيئة، واستمع إلى شرح موجز عن عمل الجمعية وتخصصها وأهدافها، ومهام أعمالها، والمنجزات التي حققتها.. وبارك هذه الجهود، وأثنى عليها.

وثمَّن أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد القويحص، مشاركة جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة في مؤتمر التنمية المستدامة وصحة البيئة، الذي تنظمه أمانة العاصمة المقدسة.

وأضاف "القويحص" بأن جمعية إكرام لحفظ الطعام شريك لأمانة العاصمة المقدسة في كثير من المجالات، منها كيفية الاستفادة من فائض الطعام بشكل بيئي وصحي. وللأسف الشديد تعتبر مكة المكرمة المدينة الأولى في الفائض من الطعام؛ وبالتالي وجود هذه الجمعية وتوسعها لهما دور كبير، إلى جانب مبادرة الوزير الدكتور ماجد القصبي بالسماح للجمعيات بتوقيع عقود مع قصور الأفراح والفنادق للاستفادة من هذا الفائض؛ وبالتالي أمامنا مجال كبير للتعاون. ونشكر القائمين عليها.

وقال المدير العام للجمعية، الشيخ أحمد المطرفي: إن ثناء الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود فخرٌ لنا، ويدفعنا إلى مزيد من الجهد والعمل لحفظ الطعام بمكة المكرمة. وتأتي مشاركة الجمعية بدعوة كريمة من أمانة العاصمة المقدسة. معربًا عن شكره للأمانة على هذه الثقة، ومبينًا أن المشاركة تصب في سياق التعريف بالجمعية وجهودها، وتوعية المجتمع لتحقيق الأمن الغذائي، وتخفيف الهدر، إضافة إلى عقد الشراكات مع الجهات ذات العلاقة لتنمية العمل، وتطوير مستوى الأداء.

ووفقًا للإحصائية العامة لفائض الأطعمة خلال عام 1440هـ، بلغ إجمالي عدد الطلعات 11،450، وإجمالي الفائض من الطعام 1،542،977 وجبة، استفاد منها 1،542،977 شخصًا، وسجلت كمية الطعام الفائض بالطن 849 طنًّا بقيمة تقديرية 14،547،707 ريالاً، بقيمة تقديرية، تبلغ ريالين لقيمة تكلفة الوجبة الواحدة. وهذه القيمة أقل نسبة على مستوى السعودية.

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