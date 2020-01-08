تركيا أرسلت 35 جندياً إلى ليبيا لكنهم لن يشاركوا في المعارك

بعد أسبوع من تصديق البرلمان على طلب "أردوغان"

نقلت صحيفة "حرييت" التركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن تركيا أرسلت 35 جندياً إلى ليبيا؛ دعماً لحكومة طرابلس، لكنهم لن يشاركوا في المعارك.

وحول شكل الانتشار العسكري التركي في ليبيا، ذكر "أردوغان" أن "تركيا ستتولى مهمة تنسيق، ولن يشارك الجنود في أعمال قتالية"، على حد قوله التي أوردته "رويترز".

والأسبوع الماضي صادق النواب الأتراك على مذكرة تجيز لحكومة "أردوغان" إرسال عسكريين إلى ليبيا؛ دعماً لحكومة الوفاق الوطني حليفة أنقرة في مواجهة قوات الرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر.

وأعلن "أردوغان" الأحد الماضي أن نشر جنود أتراك في ليبيا بدأ بعد أن أعطى البرلمان الضوء الأخضر.