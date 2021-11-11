التعادل يحسم مواجهة عمان والصين.. في تصفيات كأس العالم

في مجموعة الأخضر.. اليابان تنعش حظوظها

خيم التعادل الإيجابي على مواجهة منتخب عمان مع نظيره الصيني 1-1، اليوم الخميس، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الشارقة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

تقدم المنتخب الصيني في الشوط الأول عبر هدف وو لي "23"، قبل أن يدرك منتخب عمان التعادل بواسطة أمجد الحارثي "76".

في الجانب الآخر نجح منتخب اليابان في تحقيق الفوز خارج ملعبه في فيتنام 1-0 على ملعب ماي دينه.

وسجل هدف الفوز الثمين للمنتخب الياباني في الدقيقة 17 من عمر اللقاء.

بتلك النتائج حافظ المنتخب السعودي على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 10 نقاط لأستراليا و9 لليابان و7 لعمان و4 للصين، في حين بقي رصيد فيتنام خالياً من النقاط.

يذكر أن صاحبي المركز الأول والثاني في المجموعة يتأهلان مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما يخوض صاحب المركز الثالث مباراة فاصلة مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية، ويتأهل الفائز منهما لمباراة فاصلة في الملحق العالمي للتصفيات.