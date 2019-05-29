مقاتلات التحالف تقصف مخازن أسلحة للحوثيين شمال صنعاء

شهود سمعوا دويّ انفجارات قوية ومتتالية

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم (الأربعاء)، عدة غارات على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية شمالي العاصمة صنعاء.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن القصف استهدف مخازن أسلحة تابعة للميليشيا الانقلابية، في قاعدة الديلمي شمالي العاصمة.

ونقل الموقع عن شهود عيان أنهم سمعوا دويّ انفجارات قوية ومتتالية، من القاعدة، مع تصاعد كثيف لألسنة اللهب.