مقاتلات التحالف تقصف مخازن أسلحة للحوثيين شمال صنعاء

شهود سمعوا دويّ انفجارات قوية ومتتالية

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم (الأربعاء)، عدة غارات على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية شمالي العاصمة صنعاء.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن القصف استهدف مخازن أسلحة تابعة للميليشيا الانقلابية، في قاعدة الديلمي شمالي العاصمة.

ونقل الموقع عن شهود عيان أنهم سمعوا دويّ انفجارات قوية ومتتالية، من القاعدة، مع تصاعد كثيف لألسنة اللهب.

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29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440 08:41 PM

شهود سمعوا دويّ انفجارات قوية ومتتالية

مقاتلات التحالف تقصف مخازن أسلحة للحوثيين شمال صنعاء

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم (الأربعاء)، عدة غارات على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية شمالي العاصمة صنعاء.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن القصف استهدف مخازن أسلحة تابعة للميليشيا الانقلابية، في قاعدة الديلمي شمالي العاصمة.

ونقل الموقع عن شهود عيان أنهم سمعوا دويّ انفجارات قوية ومتتالية، من القاعدة، مع تصاعد كثيف لألسنة اللهب.

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