كم سجّلت؟.. "المسند": لا تزال الأحساء "ثالث أعلى درجة حرارة في العالم"

قال: خلال الـ 24 ساعة الماضية وتلتها في الحرارة منطقة الوفرة بالكويت

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الأحساء سجّلت ثالث أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح عبر حسابه في "تويتر": "لا تزال #الأحساء تسجّل ثالث أعلى درجة حرارة في #العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية 45.8م، وكانت قد تلتها في درجة الحرارة منطقة الوفرة في الكويت".

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01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441 10:49 AM

قال: خلال الـ 24 ساعة الماضية وتلتها في الحرارة منطقة الوفرة بالكويت

كم سجّلت؟.. "المسند": لا تزال الأحساء "ثالث أعلى درجة حرارة في العالم"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الأحساء سجّلت ثالث أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح عبر حسابه في "تويتر": "لا تزال #الأحساء تسجّل ثالث أعلى درجة حرارة في #العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية 45.8م، وكانت قد تلتها في درجة الحرارة منطقة الوفرة في الكويت".

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