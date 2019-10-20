سقوط طالب من الدور 4 بمدرسة في محايل.. وتَضارب حول وفاته والأسباب

تفاصيل تجيب عن ما إذا كانت هناك علاقة لأطراف بالحادثة.. وعَد بها "التعليم"

علمت "سبق" بسقوط طالب من الدور الرابع من مدرسة ثانوية الملك سعود في "خميس البحر" بتعليم محايل عسير.

وتضاربت الأنباء حول وفاة الطالب من عدمها، وحول أسباب السقوط، وهل هناك أطراف أخرى في الحادثة؟

تواصلت "سبق" مع متحدث تعليم محايل علي يحيى، الذي وعد بتفاصيل ستُنشر حال ورودها.

خميس البحر محايل عسير سقوط طالب

32

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441 09:47 AM

تفاصيل تجيب عن ما إذا كانت هناك علاقة لأطراف بالحادثة.. وعَد بها "التعليم"

سقوط طالب من الدور 4 بمدرسة في محايل.. وتَضارب حول وفاته والأسباب

عبدالعزيز الشهري

عسير

5 8,437

علمت "سبق" بسقوط طالب من الدور الرابع من مدرسة ثانوية الملك سعود في "خميس البحر" بتعليم محايل عسير.

وتضاربت الأنباء حول وفاة الطالب من عدمها، وحول أسباب السقوط، وهل هناك أطراف أخرى في الحادثة؟

تواصلت "سبق" مع متحدث تعليم محايل علي يحيى، الذي وعد بتفاصيل ستُنشر حال ورودها.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

خميس البحر محايل عسير سقوط طالب

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019