سقوط طالب من الدور 4 بمدرسة في محايل.. وتَضارب حول وفاته والأسباب

تفاصيل تجيب عن ما إذا كانت هناك علاقة لأطراف بالحادثة.. وعَد بها "التعليم"

علمت "سبق" بسقوط طالب من الدور الرابع من مدرسة ثانوية الملك سعود في "خميس البحر" بتعليم محايل عسير.

وتضاربت الأنباء حول وفاة الطالب من عدمها، وحول أسباب السقوط، وهل هناك أطراف أخرى في الحادثة؟

تواصلت "سبق" مع متحدث تعليم محايل علي يحيى، الذي وعد بتفاصيل ستُنشر حال ورودها.