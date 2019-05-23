"إنسان" تودِع أكثر من 260 ألفاً في حسابات 892 أسرة بالأفلاج

تشمل المبالغ المالية للحسابات البنكية وتغذية بطاقات العثيم مواد غذائية

أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، فرع محافظة الأفلاج، مبلغ 267.450 ريالاً، في حسابات 892 أسرة مستفيدة من خدمات فرع الجمعية، وتشمل المبالغ المالية للحسابات البنكية، وكذلك تغذية بطاقات العثيم مواد غذائية.

من جهته، شكر مدير الجمعية فرع الأفلاج ناجي بن حمدان الرميح كل من دعم وبذل وقدّم المساعدة للأسر المستفيدة، وسعى لسد احتياجاتهم، سائلين الله أن يجعل ما قدّموه في ميزان الحسنات ورفعة في الدرجات.

تشمل المبالغ المالية للحسابات البنكية وتغذية بطاقات العثيم مواد غذائية

"إنسان" تودِع أكثر من 260 ألفاً في حسابات 892 أسرة بالأفلاج

سبق- الأفلاج

أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، فرع محافظة الأفلاج، مبلغ 267.450 ريالاً، في حسابات 892 أسرة مستفيدة من خدمات فرع الجمعية، وتشمل المبالغ المالية للحسابات البنكية، وكذلك تغذية بطاقات العثيم مواد غذائية.

من جهته، شكر مدير الجمعية فرع الأفلاج ناجي بن حمدان الرميح كل من دعم وبذل وقدّم المساعدة للأسر المستفيدة، وسعى لسد احتياجاتهم، سائلين الله أن يجعل ما قدّموه في ميزان الحسنات ورفعة في الدرجات.