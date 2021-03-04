إحباط محاولة تهريب أسماك من منشأة غير معتمدة في ميناء جدة الإسلامي

الهيئة العامة للغذاء والدواء تدعو المستهلكين إلى ضرورة مراعاة الإرشادات

ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء محاولة تهريب أسماك مجمدة واردة من منشأة غير معتمدة ضمن الأصناف المسموح باستيرادها لدى "الهيئة" داخل حاوية في ميناء جدة الإسلامي.

وأوضحت "الهيئة" أنه أثناء إنجاز المهام اليومية للإرساليات الواردة والكشف عليها بالساحات الجمركية في الميناء، جرى رصد وجود أصناف من الأسماك داخل الحاوية "مخبأة في آخر الحاوية"، ولم يتم تسجيلها أو الإشارة إليها في وثائق الإرسالية, وتم رفض الإرسالية، وإيقاع الغرامة المالية المناسبة حسب نظام الغذاء ولائحته التنفيذية ونظام المخالفات المعتمد بذلك.

وتمت مخاطبة الهيئة العامة للجمارك بشأن مخالفة المنشأة بمحاولة إدخال البضائع بصورة غير نظامية، وذلك لتطبيق العقوبات المتعلقة بالتهرب الجمركي.

وحثت "الغذاء والدواء" المستهلكين على مراعاة عدد من الإرشادات عند شراء الأسماك المبرّدة، كأن تكون مغطاة بالثلج المجروش، ورائحتها طبيعية، وعيونها لامعة وشفّافة وغير غائرة، وأنسجتها تعود إلى وضعها الطبيعي عند الضغط عليها، وأن تكون الأسماك الكاملة وشرائحها صلبة القوام وخياشيمها حمراء اللون خالية من المواد اللزجة، ولا يظهر عليها أي تغير في اللون أو جفاف حول الأطراف.

وفيما يتعلق بالأسماك المجمّدة، أكدت أهمية الحرص على نقلها بسرعة وخزنها في درجات حرارة مناسبة "لا تزيد على -18" تجنبًا لذوبانها وفسادها، وتجنب شراء ما كان تغليفها مفتوحًا أو ممزقًا أو أن تكون العبوات تحتوي على بلورات ثلجية، الذي يدل على أن السمك أُذيب وأُعيد تجميده مرة أخرى.

وأضافت: هناك بيانات يجب توفرها على بطاقات الأسماك، سواء كانت مبرّدة أو مجمّدة، كالاسم التجاري وجنس ونوع ووزن ومصدر السمك (بحري، نهري، استزراع)، وبلد المنشأ، وتاريخ التجميد والصلاحية، وطريقة الحفظ، (1-4مْ) للأسماك المبرّدة، بينما تخزّن الأسماك المجمّدة في درجة حرارة لا تزيد على (-18مْ).

ودعت "الهيئة" المستهلكين إلى شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج، كما يمكن الإبلاغ عن المخالفات على المنتجات الخاضعة لإشرافها عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".