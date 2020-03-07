شاهد.. أول صلاة في صحن الطواف بعد تعقيم الحرم وتطهير الكعبة

"الدوسري" يؤمّ المصلين ويتلو آيات التطهير

عبدالله النحيط- سبق: أدى زوَّار المسجد الحرام أول صلاة في صحن الطواف بعد صدور الأمر السامي الكريم بفتحه جزئيًّا لزوار بيت الله الحرام من غير المعتمرين مساء أمس، وذلك بعد الأمر السابق بإغلاق باب العمرة تمامًا، وإخلاء المطاف، وتطهير وتعقيم الكعبة المشرفة، وتركيب الحواجز المحيطة بالكعبة لمنع انتقال عدوى "كورونا" بين زوار بيت الله الحرام؛ وذلك من ضمن الخُطط الاحترازية التي تعمل عليها المملكة لمكافحة مرض كورونا الجديد.

وأقيمت أول صلاة في صحن الطواف بعد التطهير والتعقيم فجر اليوم، خلف مقام إبراهيم الذي توقفت الصلاة خلفه قبل أكثر من سبع سنوات، وقد أمّ المصلين اليوم فضيلة الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، والذي أحسن اختيار الآيات من سورة البقرة والتي أمر الله فيها نبيه إبراهيم وولده إسماعيل بتطهير بيته الحرام، ودعا فيها إبراهيم ربه بأن يجعل هذا البلد آمناً يُساق إليه الرزق من كل مكان، وقد استجاب الله دعاءه بأن سخر لهذا البيت من يحميه ويحافظ عليه ويرعاه إلى قيام الساعة.

الجدير بالذكر أن مقاطع صلاة فجر اليوم من الحرم المكي الشريف قد تناقلها المسلمون بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبة بالدعاء لولاة أمر المملكة بعد أخذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على مقدسات المسلمين من الأوبئة والأمراض التي قد تضر بزوارها .