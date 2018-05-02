"جامعة جازان" تفعّل أكثر من 300 كاميرا مراقبة وغرف تحكم في محيطها كافة

ضمن إستراتيجيتها الأمنية وتدريب منسوبي الأمن والسلامة على تقنيتها

أنهت جامعة جازان تركيب وتشغيل منظومة كاميرات المراقبة بالمدينة الجامعية، إضافة إلى تدريب منسوبي إدارة الأمن والسلامة على تقنية غرفة التحكم التي تمّ تفعيلها بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصّصة.

وفعّلت الجامعة 310 كاميرات مراقبة لتغطى المدينة الجامعية ومبانيها، إلا أن حيز الكاميرات لا يقف عند هذا الحد؛ بل يمتد إلى محيط الجامعة وطرقاتها.

وتعمل كاميرات المراقبة من خلال أجهزة عالية التقنية تتيح التحكم في الكاميرات واتجاهاتها، فضلاً عن التقنية العالية ودقة التصوير التي تتمتع بها الكاميرا, ليتم التحكم في عمل كاميرات المراقبة من خلال غرفتَي تحكم تضم شاشات مراقبة متصلة بالكاميرات، وتعمل على مدار 24 ساعة يومياً من خلال فريق عمل، بما يشكل غرفة عمليات ترصد مباني الكليات ومحيطها لتأمين الجامعة ومنشآتها، ورصد ما هو غير مألوف من خلال التواصل مع أفراد الأمن الموجودين بالجامعة، وإبلاغهم بما يتم رصده.

وقال مدير وحدة الأمن بالمدينة الجامعية يحيى عزير؛ إن "الإدارة تسعى نحو تنفيذ الإستراتيجية الأمنية للجامعة من خلال توفير أفضل الوسائل الفنية والإدارية للحفاظ على الأمن والسلامة العامة، فضلا عن نشر الوعي الأمني وتعليمات السلامة الوقائية لدى أفراد الأسرة الجامعية من أعضاء هيئة التدريس وطلبة وموظفين".

وأشار عزير؛ إلى أنه توجد غرفة كنترول حديثة تتماشى مع التكنولوجيا الحديثة في كل المواقع المختلفة بالمدينة الجامعية التي يشرف عليها مسؤولو الأمن والسلامة، حفاظاً على النظام الأمني والمنشآت الجامعية وتوفير كل سبل الأمن والسلامة للأسرة الجامعية داخل جامعة جازان.