"كورونا" يصيب أكثر من 60 ألف أمريكي و30 ألف فرنسي و4 آلاف بريطاني في 24 ساعة

الجزائر سجلت 115 إصابة جديدة و5 وفيات ومددت الحجر الصحي 15 يومًا بـ9 محافظات

سجلت فرنسا 30,702 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) و 337 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أشارت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,585,385، فيما بلغ إجمالي الوفَيات 95,364.

وفي المملكة المتحدة بلغت الإصابات الجديدة 4040 إصابة، و 56 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,341,736، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 126,670.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 60,699 إصابة جديدة و 592 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 30,147,895، فيما بلغ عدد الوفيات 547,296.

وسجلت الجزائر 115 إصابة جديدة و 5 حالات وفاة، حيث أشارت وزارة الصحة والسكان الجزائرية في بيان لها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 117.061، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3089، ووصل إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 81.442.

وأعلنت الحكومة الجزائرية اليوم، تمديد الحجز الصحي الجزئي لمدة 15 يومًا في 9 محافظات، بينها العاصمة الجزائر، ابتداءً من إبريل المقبل.

وأفاد بيان رسمي بأن رئيس الوزراء عبد العزيز جراد قرر تعديل توقيت حظر التجوال من الحادية عشرة ليلاً إلى الرابعة صباحًا، مضيفًا أن هذه التدابير تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).