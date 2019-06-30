مطار خليج نيوم أول مطار في المنطقة يوفر شبكة الجيل الخامس

بدعم من "زين السعودية"... و"الدغيثر" يؤكد: نشعر بالفخر

أصبح مطار خليج نيوم، المطار الأول في المنطقة الذي يوفر شبكة الجيل الخامس، التي توفرها "زين السعودية" في هذا المطار الحيوي والجديد، الأمر الذي يبرهن مدى حرص الشركة على مواكبة التطورات التي تشهدها المشاريع السعودية العملاقة، وهي المشاريع التي تترجم بشكل واضح رؤية المملكة 2030.



ويأتي توفير تقنية الجيل الخامس في مطار (خليج نيوم)، في وقت أعلنت فيه "زين" قبل وقت قريب عن إجراء أول مكالمة هاتفية عبر شبكة الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط، والتي نجحت من خلالها الشركة في تحقيق معدلات سرعة غير مسبوقة على شبكتها الخاصة بالجيل الخامس، حيث حققت معدلات سرعة تتخطى حاجز الـ 1000 ميجا بت في الثانية.



وأشارت "زين" إلى أن توفير تقنية الجيل الخامس في مطار (خليج نيوم)، يأتي ضمن تطلعات الشركة نحو المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مبينةً أن مشروع مدينة (نيوم)... يمثّل الاستثمار الحقيقي في التكنولوجيا، والتقنية، والابتكار.



ولفتت إلى أنها نجحت أيضًا في توفير تقنية (الواي فاي) في مطار (خليج نيوم)، مشيرةً إلى أن هذه الخدمة تبرهن حجم الحيوية التي تتمتع بها الشركة، وحرصها الدائم على الاستثمار في تقنيات المستقبل، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.



وفي هذا الخصوص، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية"، المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر أن توفير تقنية الجيل الخامس في مطار (خليج نيوم) محل فخر واعتزاز لدى "زين السعودية" والعاملين فيها، قائلاً: "نفخر بأن نكون جزءًا مساهمًا في مشروع نيوم... هذا المشروع الحلم... الذي بات ولله الحمد اليوم واقعًا ملموسًا".



وأكد المهندس الدغيثر أن "زين السعودية" تستهدف نقل المزيد من التقنية إلى السوق المحلية، يأتي ذلك عبر استثمار الشركة لكافة كوادرها البشرية والتقنية، بما يلبي رغبات عملائها من جهة، وبما يساهم في تحقيق قيمة حقيقية مضافة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من جهة أخرى.