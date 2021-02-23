حالة أمطار ورياح نشطة على عسير

الأرصاد: تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد أمطار

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23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442 12:57 PM

الأرصاد: تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً

حالة أمطار ورياح نشطة على عسير

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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