"حساب المواطن": بدء إيداع الدفعة 19 للمستفيدين

لشهر يونيو المكتملة طلباتهم وسيستمر لنهاية اليوم

بدأ "حساب المواطن"، فجر اليوم الاثنين، صرف الدفعة التاسعة عشرة للمستفيدين من الدعم النقدي.

وقال البرنامج عبر حسابه في "تويتر" بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في "حساب المواطن"، وسيستمر حتى نهاية اليوم الاثنين بإذن الله.

وكان قد بلغ عدد المستفيدين المؤهلين في #حساب_المواطن الذين شملهم الدعم في الدفعة الـ18 بمتوسط بلغ 1000 ريال للأسرة، 83%.