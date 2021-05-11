شقيق محافظ عفيف إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله فهد بن محمد بن معمر، شقيق محافظ عفيف سعد بن محمد بن معمر، وذلك عن عمر يناهز الـ 84 عامًا. وقد أديت عليه الصلاة في مقبرة سدوس، ودفن هناك. والعزاء عبر وسائل التواصل.

"سبق” تُقدم العزاء لمحافظ عفيف، ولأفراد العائلة كافة، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.