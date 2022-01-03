"حقوق الإنسان" تعزز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة

وقعت مذكرة تفاهم مع جمعية لأجلهم

وقعت هيئة حقوق الإنسان وجمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، في مقر الهيئة بالرياض اليوم، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين، وتوحيد الجهود في القضايا المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم وحماية وتعزيز حقوقهم، عبر تنفيذ برامج ودورات تدريبية منها دبلوم حقوق الإنسان، ومرصد جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.



وقع المذكرة رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد، والرئيس التنفيذي لجمعية لأجلهم، الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن ناصر الفرحان.



ويأتي توقيع الهيئة على المذكرة في إطار جهودها الرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وحماية حقوقهم المكفولة نظامًا، وحرصًا منها على تعزيز التعاون في مختلف مجالات حقوق الإنسان مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.